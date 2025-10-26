16-Jähriger fuhr mit Motorrad durch Gartenhecke

Aus einer Spritztour wurde am Samstagnachmittag für einen 16-Jährigen bitterer Ernst, als er in einer leichten S-Kurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor und gegen eine Hecke prallte. Ein Nachbar beobachtete den Unfall und setzte die Rettungskette in Gang. Einen Motorradschein hatte der Jugendliche nicht.
Ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung fuhr mit seinem Motorrad am Samstag gegen 16:20 Uhr von Weißenbach kommend in Richtung Rußbach. Dabei verlor er im Ortsgebiet von Rußbach, Gemeindegebiet St. Wolfgang im Salzkammergut, in einer leichten S-Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hecke.
Nachbar sah Unfall
Ein Anrainer wurde Zeuge des Unfalls und setzte umgehend die Rettungskette in Gang. Der 16-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Salzkammergut Klinikum Bad Ischl eingeliefert. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Jugendliche keinen Motorradführerschein besitzt.
