16-Jähriger fuhr mit Motorrad durch Gartenhecke

Aus einer Spritztour wurde am Samstagnachmittag für einen 16-Jährigen bitterer Ernst, als er in einer leichten S-Kurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor und gegen eine Hecke prallte. Ein Nachbar beobachtete den Unfall und setzte die Rettungskette in Gang. Einen Motorradschein hatte der Jugendliche nicht.