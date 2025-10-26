Wozu wir einen Drohnen-Schutzschirm brauchen

Schutz der Bundesheerkräfte

Wird nun die 4. Panzerbrigade in Oberösterreich zu einem Einsatz wegen einer Bedrohung militärischer Art abkommandiert, sollen die „Skyranger“ die Bundesheerkräfte schützen. „Die ,Skyranger’ sind beweglich. Sie schützen quasi unsere Systeme, damit wir systemkritische Einrichtungen schützen können“, sagt Bauer. Er nennt ein Beispiel: „Bei einer Bedrohung der Voest etwa könnte die 4. Brigade zum Einsatz kommen, aber auch eine der anderen drei Brigaden. Abhängig ist das von der konkreten Bedrohung.“