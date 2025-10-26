Warum Wiederverwertung mehr Sorgen bereitet

Interessante Matratzen

Auch auf ausrangierte Matratzen hat die LAVU ein Auge geworfen. Die sind bisher im Sperrmüll gelandet, wurden aber im Juli und August in fünf ASZ probeweise gesondert gesammelt. Der Grund: In Niederösterreich entsteht derzeit eine spezielle Recyclinganlage, die Ende des Jahres fertiggestellt werden soll. „Im Oktober wird es Gespräche mit den Betreibern geben. Wird man sich einig, könnten dort auch Matratzen aus oberösterreichischen ASZ aufbereitet werden“, sagt Ehrengruber.