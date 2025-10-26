Seniorin (80) von Taxi erfasst, zu Boden gestoßen

Verletzungen am Rücken und am Kopf

„Die Fußgängerin wurde vom Taxi erfasst und zu Boden gestoßen.“ Die Seniorin gab an, das Taxi nicht gesehen zu haben, der Lenker wiederum, dass er die 80-Jährige nicht gesehen habe. „Durch den Sturz zog sich die Frau Verletzungen am Kopf und am Rücken zu.“ Nach der Erstversorgung durch die Rettung Sölden und den Notarzt wurde die Seniorin ins Krankenhaus Zams gebracht.