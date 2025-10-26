Seniorin (80) von Taxi erfasst, zu Boden gestoßen

Folgenschwerer Unfall abseits des Skizirkus im Tiroler Sölden am Samstagabend! Ein Taxilenker (41) übersah bei einem Wendemanöver eine Seniorin (80). Die Frau wurde zu Boden gestoßen und verletzt.
Zu dem Unfall kam es gegen 20 Uhr. Der 41-Jährige fuhr mit seinem Taxi auf der Rettenbachstraße in Sölden rückwärts und wollte wenden. „Er fuhr sehr langsam, da sich zu diesem Zeitpunkt sehr viele Personen auf der Straße befanden“, heißt es von der Polizei. Auch die Seniorin ging auf der Gemeindestraße.
Verletzungen am Rücken und am Kopf
„Die Fußgängerin wurde vom Taxi erfasst und zu Boden gestoßen.“ Die Seniorin gab an, das Taxi nicht gesehen zu haben, der Lenker wiederum, dass er die 80-Jährige nicht gesehen habe. „Durch den Sturz zog sich die Frau Verletzungen am Kopf und am Rücken zu.“ Nach der Erstversorgung durch die Rettung Sölden und den Notarzt wurde die Seniorin ins Krankenhaus Zams gebracht.
