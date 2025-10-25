Kommt Glasners Starspieler? „Es wäre dumm, wenn …“

„Unser klares Ziel ist, mit Upa zu verlängern. Falls das nicht klappen sollte, aus welchen Gründen auch immer, dann muss man sich vorbereiten. Es wäre dumm, wenn wir es nicht täten“, meint Eberl bei DAZN. Über die Guehi-Gerüchte sagt er: „Ich bestätige gar nichts – aber wir sind auf dem Markt unterwegs.“