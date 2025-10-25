Vorteilswelt
Das sagen die Bayern

Kommt Glasners Starspieler? „Es wäre dumm, wenn …“

Deutsche Bundesliga
25.10.2025 16:22
Oliver Glasner (li.) muss nach der laufenden Saison seinen Abwehrchef Marc Guehi ziehen lassen.
Oliver Glasner (li.) muss nach der laufenden Saison seinen Abwehrchef Marc Guehi ziehen lassen.(Bild: EPA/TOLGA AKMEN)

Englands Nationalspieler Marc Guehi wird Crystal Palace im kommenden Sommer verlassen – und könnte womöglich beim FC Bayern München landen. Sportvorstand Max Eberl äußerte sich zu den Gerüchten, ließ sich jedoch nicht in die Karten schauen.

Aktuell laufen bei den Bayern die Verhandlungen mit Dayot Upamecano, dessen Vertrag im Sommer ausläuft. Sollte der Abwehrspieler die Münchner verlassen, gilt Marc Guehi, dessen Transfer zu Liverpool im Sommer geplatzt war, als aktuell heißester Nachfolgekandidat.

Max Eberl (li.) und Christoph Freund haben ein Auge auf Marc Guehi geworfen.
Max Eberl (li.) und Christoph Freund haben ein Auge auf Marc Guehi geworfen.(Bild: GEPA)

„Unser klares Ziel ist, mit Upa zu verlängern. Falls das nicht klappen sollte, aus welchen Gründen auch immer, dann muss man sich vorbereiten. Es wäre dumm, wenn wir es nicht täten“, meint Eberl bei DAZN. Über die Guehi-Gerüchte sagt er: „Ich bestätige gar nichts – aber wir sind auf dem Markt unterwegs.“

Namhafte Konkurrenz
Guehi wäre für die Münchner im nächsten Sommer ablösefrei zu haben. Allerdings dürften sich auch andere europäische Topklubs um den 25-Jährigen bemühen. Auch Liverpool und Real Madrid sind an Glasners Starspieler dran.

