Kommt Glasners Starspieler? „Es wäre dumm, wenn …“

Englands Nationalspieler Marc Guehi wird Crystal Palace im kommenden Sommer verlassen – und könnte womöglich beim FC Bayern München landen. Sportvorstand Max Eberl äußerte sich zu den Gerüchten, ließ sich jedoch nicht in die Karten schauen.
Aktuell laufen bei den Bayern die Verhandlungen mit Dayot Upamecano, dessen Vertrag im Sommer ausläuft. Sollte der Abwehrspieler die Münchner verlassen, gilt Marc Guehi, dessen Transfer zu Liverpool im Sommer geplatzt war, als aktuell heißester Nachfolgekandidat.
„Unser klares Ziel ist, mit Upa zu verlängern. Falls das nicht klappen sollte, aus welchen Gründen auch immer, dann muss man sich vorbereiten. Es wäre dumm, wenn wir es nicht täten“, meint Eberl bei DAZN. Über die Guehi-Gerüchte sagt er: „Ich bestätige gar nichts – aber wir sind auf dem Markt unterwegs.“
Namhafte Konkurrenz
Guehi wäre für die Münchner im nächsten Sommer ablösefrei zu haben. Allerdings dürften sich auch andere europäische Topklubs um den 25-Jährigen bemühen. Auch Liverpool und Real Madrid sind an Glasners Starspieler dran.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.