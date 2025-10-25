Ein Sieg fehlt noch für Rückkehr in die Top-100

Den ersten Satz holte sich die Dornbirnerin mit 6:4, ließ auch im zweiten Durchgang nicht nach und servierte nach 1:41 Stunden Spielzeit zum 6:4 und 6:3 aus. Und konnte sich damit auch für die Niederlage der Vorwoche in Rio de Janeiro revanchieren – da war Grabher Waltert noch mit 2:6 und 3:6 unterlegen.