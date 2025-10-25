Ein Sieg fehlt noch für Rückkehr in die Top-100

Mit dem Viertelfinalsieg in Florianopolis gegen die Schweizerin Simona Waltert machte ÖTV-Ass Julia Grabher einen weiteren großen Schritt in Richtung Rückkehr in die Top-100 der Weltrangliste. Außerdem konnte sie sich für eine bittere Niederlage der Vorwoche revanchieren.
Julia Grabher ist beim mit 115.000 Dollar dotierten WTA-125-Turnier im brasilianischen Florianopolis weiter nicht zu bremsen. Im Viertelfinale hatte sie es mit Simona Waltert zu tun, der Zweitgesetzten des Turniers. Und machte kurzen Prozess mit der Schweizerin.
Den ersten Satz holte sich die Dornbirnerin mit 6:4, ließ auch im zweiten Durchgang nicht nach und servierte nach 1:41 Stunden Spielzeit zum 6:4 und 6:3 aus. Und konnte sich damit auch für die Niederlage der Vorwoche in Rio de Janeiro revanchieren – da war Grabher Waltert noch mit 2:6 und 3:6 unterlegen.
Es fehlt nicht viel
Im Halbfinale wartet nun Oleksandra Oliynykova aus der Ukraine (WTA-Nr. 139) auf das ÖTV-Ass, das im Live-Ranking bereits auf Nummer 105 geführt wird – mit einem weiteren Sieg in Florianopolis würde die 29-Jährige wieder den Sprung unter die Top-100 schaffen.
