Home Invasion: Mann gefesselt, mit Waffen bedroht

Es waren brutale Szenen, die sich in der Nacht auf Donnerstag in Ampass abgespielt hatten. Wie die Polizei erst am Freitag bekanntgab, drangen drei bisher unbekannte, bewaffnete Männer gegen 1.45 Uhr in die Wohnung des 27-Jährigen ein. „Durch das Aufbrechen der Wohnungstür wurde der Mann munter. Folglich forderten die Täter unter Vorhalt von Faustfeuerwaffen die Herausgabe von Bargeld“, schildern die Ermittler vom Landeskriminalamt.