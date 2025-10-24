Polit-Abschied | In die Privatwirtschaft

Polit-Abschied. Er ist ein durch und durch politischer Mensch, wenn man mit ihm sprach und spricht, dann geht es im Weiteren, meist aber engeren Sinne stets um Politik. Dieser Christopher Drexler, der intellektuelle Vor- und Mitdenker in der ÖVP, der es bis zum Landeshauptmann der Steiermark gebracht hatte, verlässt jetzt die Politik. Wie er beteuert: Total. Er wird sich im November aus dem steirischen Landtag, in dem er seit knapp einem Jahr das Amt des Zweiten Präsidenten bekleidet, verabschieden und in die Privatwirtschaft wechseln. „Und zwar in die echte Privatwirtschaft“, wie er betont. Denn das, was er übernimmt, das ist kein Versorgungsjob.