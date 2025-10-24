Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

GUTEN MORGEN

Polit-Abschied | In die Privatwirtschaft

Guten Morgen Newsletter
(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)

Polit-Abschied. Er ist ein durch und durch politischer Mensch, wenn man mit ihm sprach und spricht, dann geht es im Weiteren, meist aber engeren Sinne stets um Politik. Dieser Christopher Drexler, der intellektuelle Vor- und Mitdenker in der ÖVP, der es bis zum Landeshauptmann der Steiermark gebracht hatte, verlässt jetzt die Politik. Wie er beteuert: Total. Er wird sich im November aus dem steirischen Landtag, in dem er seit knapp einem Jahr das Amt des Zweiten Präsidenten bekleidet, verabschieden und in die Privatwirtschaft wechseln. „Und zwar in die echte Privatwirtschaft“, wie er betont. Denn das, was er übernimmt, das ist kein Versorgungsjob.

0 Kommentare

In die Privatwirtschaft. Drexler, der sich vom Landeschef der Jungen ÖVP über die Positionen Landtags-Klubobmann, Landesrat bis zum Landeshauptmann hochgedient hatte, aber bei den Wahlen im November des Vorjahres gegen die aufstrebende FPÖ mit Mario Kunasek an der Spitze den Kürzeren zog, wird in der privaten Sanlas-Holding, die mehrere Privatkliniken, Seniorenresidenzen und Reha-Einrichtungen betreibt, für die Bereiche Personal und Vertragspartnermanagement zuständig sein. Sanlas beschäftigt rund 1500 Mitarbeiter. „Dieser Schritt in die Privatwirtschaft wird jetzt gelingen, ich bin höchst motiviert und freue mich auf die neue, höchst reizvolle Aufgabe“, gibt sich der Politaussteiger beinahe euphorisch. Eine Rückkehr in die Politik, die kann er sich, wie er überzeugend versichert, nicht vorstellen. Aber leicht wird es diesem hochgradigen „Homo politicus“ sicher nicht fallen.

Kommen Sie gut durch den Samstag!

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Nachrichten

Über Italien kommt Flüssiggas auch nach Mitteleuropa.
Krone Plus Logo
Wegen Umweltauflagen
USA und Katar drohen EU mit Gas-Lieferstopp
Im Ringe-Kampf mit den Ermittlern: Nathalie Benko
Vor dem Prozess
Wie Nathalie Benko um die Millionen-Ringe kämpft
Porsche am Tiefpunkt? Der Verlust werde für die Neuausrichtung in Kauf genommen, so die ...
99% weniger Gewinn
Porsche mit Milliardenverlust in nur einem Quartal
Die Geldinstitute sprechen von „minimalen Schwierigkeiten“ im Zuge der Einführung der ...
Kommt Geld richtig an?
Neue Überweisungsregeln verunsichern Kunden
Die Nordsee überschwemmt den Fährterminal in Dagebüll.
Schäden im ganzen Land
Orkanartige Böen: Sturm wütet in Deutschland
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
252.780 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
244.452 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
205.868 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Mehr Guten Morgen Newsletter
Geht um die Sicherheit
Kaiser prescht vor: Will „Neutralität neu denken“
Mit Distanz-Waffen
Selenskyj will Putin an Verhandlungstisch zwingen
Unabhängiges Komitee
Hamas akzeptiert Gaza-Verwaltung durch Experten
Petition läuft weiter
Flughafen Innsbruck: Verkehrsministerium am Zug
Kampagne vermutet
Türkei: Klage gegen Oppositionsführer abgewiesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf