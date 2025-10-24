Spektakuläre Rückkehr bei Red Bull Salzburg

Junuzovic: „Für mich ist das eine große Chance“

„Ich freue mich riesig über meine neue Aufgabe und werde alles dafür tun, dass wir mit dem FC Red Bull Salzburg erfolgreich sind. Für mich ist das eine große Chance, auf hohem Niveau zu lernen und zugleich meine Erfahrungen ins Team einzubringen“, erklärte der 38-Jährige.