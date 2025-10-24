Spektakuläre Rückkehr bei Red Bull Salzburg

Für eine echte Überraschung sorgt der krisengeschüttelte FC Red Bull Salzburg am Freitagvormittag. Österreichs Fußball-Vizemeister verändert sein Trainerteam. Ein Mitarbeiter des Stabs verlässt die Mannschaft, ein anderer stößt hinzu.
Damit war nicht zu rechnen!
Nur wenige Stunden nach der 2:3-Niederlage des FC Salzburg in der Europa League gegen Ferencavros – Österreichs Vizemeister bleibt damit nach drei Spieltagen in der Ligaphase punktelos – gibt der Klub zwei Personalentscheidungen bekannt.
Wissing verlässt Salzburg, Junuzovic folgt ihm nach
Völlig überraschend verlässt Co-Trainer Jens Wissing mitten in der Saison den Verein auf eigenen Wunsch. Sein Vertrag wurde einvernehmlich aufgelöst.
Dafür stößt eine Bullen-Legende zum Stab von Cheftrainer Thomas Letsch. Zlatko Junuzovic, der zuletzt als Scout für die Bullen fungierte, heuert als Wissings Nachfolger an.
Junuzovic: „Für mich ist das eine große Chance“
„Ich freue mich riesig über meine neue Aufgabe und werde alles dafür tun, dass wir mit dem FC Red Bull Salzburg erfolgreich sind. Für mich ist das eine große Chance, auf hohem Niveau zu lernen und zugleich meine Erfahrungen ins Team einzubringen“, erklärte der 38-Jährige.
Geschäftsführer Stephan Reiter meint: „Zlatko Junuzovic hat in unserem Klub mittlerweile schon etliche Jahre Erfahrung auf verschiedenen Positionen sammeln können. Wir denken, dass jetzt ein sehr guter Zeitpunkt ist, ihn ins Betreuerteam unserer Kampfmannschaft zu holen, wo er sein langjähriges, umfangreiches Know-how einbringen kann. Zugleich wollen wir uns bei Jens Wissing für seine Arbeit bedanken und wünschen ihm viel Erfolg auf seinem weiteren Weg!“
