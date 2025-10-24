Neue Öffi-Fahrpläne: Im Westen gibt‘s viel Neues

„Für uns eine einzige Katastrophe“

Doch für einige Fahrgäste gibt es Verschlechterungen; wir haben über Schüler aus Kalsdorf, die nach Deutschlandsberg müssen, berichtet. Aufregung herrscht auch in Gussendorf (Groß St. Florian): Wie eine Familie, die erst vor Kurzem dorthin gezogen ist, berichtet, fehlt für die Tochter künftig in der Früh eine direkte Zugverbindung nach Deutschlandsberg. Die Fahrzeit verlängert sich (durch das Umsteigen auf Busse) von elf auf 39 Minuten. „Der erste Zug, der in Gussendorf Richtung Deutschlandsberg hält, ist erst um 13.37 Uhr! Damit ist der Bahnhof praktisch tot.“