Neue Koralmbahn: Schüler stehen am Abstellgleis

„Trassenkonflikte mit Fernverkehr“

Auch beim zuständigen Verkehrsverbund ist man sich der Problematik bewusst. Man verweist aber auf die Menge an Vorteilen, die der neue Fahrplan vor allem für den Raum zwischen Graz und Leibnitz bringt – etwa die neue Linie Graz-Marburg und massive Takterhöhungen. „Um all diese Verbesserungen erreichen zu können, ist eine Fahrzeitverkürzung der S 6 zwischen Hengsberg und Graz auf 16 Minuten notwendig, zudem sind Trassenkonflikte mit dem Fernverkehr zu vermeiden. Deshalb wird die S 6 neu über den Flughafenast geführt, der Bahnhof Werndorf wird daher künftig nicht mehr bedient“, heißt es auf Anfrage.