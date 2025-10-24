SOS-Kinderdorf: Wird Straße in Salzburg umbenannt?

In der Stadt Salzburg will die Stadtregierung ebenfalls das Thema eingehend beraten. „Die in den Medien erhobenen Vorwürfe gegen den SOS-Kinderdorf-Gründer Hermann Gmeiner haben mich zutiefst erschüttert. Sollte sich die Tragweite der kolportierten Anschuldigungen bestätigen, sehe ich dringenden Handlungsbedarf. In einem solchen Fall ist es unsere Verantwortung, konsequent zu handeln und klare Zeichen zu setzen – aus meiner Sicht führt dann kein Weg an einer Umbenennung vorbei“, sagte Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ).