Wie man gute Vorsätze für mehr Fitness einhält

„Krone“-Fitnesscoach Philipp Jelinek motiviert nicht nur mit „Philipp bewegt“ zu mehr Freude an der Bewegung. Auch abseits davon weiß er, worauf es ankommt, wenn man die guten Neujahrsvorsätze für ein gesünderes Leben wirklich ein Jahr und länger halten sollen.
Philipp Jelinek motiviert mit „Philipp bewegt“ (um 9:05, 11:00 und 18:00 Uhr auf Krone TV, krone.at, You Tube und Joyn) zu Fitness – und hat noch mehr gute Tipps dafür. Der Gesundheitsprofi erklärt im Interview auch, was Smartwatches und Nahrungsergänzungsmittel wirklich bringen, wie man das Training findet, das für einen selbst das beste ist, und was abseits von Bewegung es noch für ein gesundes Leben braucht.
„Krone“: Wie stellt man es an, dass gute Sport-Vorsätze von Silvester ein Jahr lang halten?
Philipp Jelinek: Motivation bringt uns an den Start, Disziplin ins Ziel. Der größte Fehler ist zu glauben, Training müsse immer lang oder maximal anstrengend sein. Ein wenig Training ist immer noch besser als gar keins. Regelmäßigkeit schlägt Intensität – langfristig immer. Bewegung ist keine Hausbaustelle, die man einmal beginnt und irgendwann abschließt. Sie ist ein laufender Prozess wie Duschen oder Zähneputzen. Man gönnt sich ja auch nicht jeden Tag ein Vollbad. Bewegung muss nicht perfekt sein. Sie muss stattfinden. Und wenn sie das tut, verändert sie mehr als nur den Körper, sie bringt Bewegung ins ganze Leben. Freut es dich heute nur auf Dehnen und ein paar Physio-Übungen – perfekt. Freut dich mehr, dann mach mehr, angepasst an Tagesverfassung, Stress und Gesundheit. Der wichtigste Trick: Einfach umziehen und loslegen. Das sind bereits 80 Prozent des Erfolgs.
Wie finde ich ohne kostspieligen persönlichen Trainer heraus, welches Programm zu mir passt?
Ein Trainer ist dann teuer, wenn er dir bei jeder Einheit die Wasserflasche hält.
Einen soliden Trainingsplan bekommt man oft schon zum Preis eines Abendessens. Viele Fitnessstudios bieten zwei- bis dreimal im Jahr Updates oder Checks an - das reicht für die meisten Menschen völlig aus. Die eigentliche Aufgabe eines Trainers ist nicht der Plan, sondern die pingelige Kontrolle der Ausführung, vor allem bei Anfängern. Wer alleine trainieren will, sollte bereit sein, sich mit Grundlagen auseinanderzusetzen: Anatomie, Trainingslehre, Regeneration, Belastungssteuerung. Das zahlt sich aus – ein Leben lang. Nicht umsonst gehe ich darauf auch in meinem neuen Buch „Rückenfit mit Philipp“ ein.
Wenn man Geld investieren will: Lieber Fitnesscenter, Trainings-Apps oder Ausrüstung für zuhause?
Das ist eine reine Motivationsfrage. Manche brauchen das Studio-Ambiente, Platz, Spiegel – und die Energie der anderen, die sich dort die Kante geben. Andere wollen maximale Flexibilität und trainieren lieber zuhause oder mit einer App. Es gibt kein „besser“ oder „schlechter“. Das beste Setup ist jenes, das man tatsächlich nutzt. Es bringt das beste Equipment nichts wenn es daheim verstaubt oder zum Kleiderständer wird!
Fitnessdaten von Smartwatch oder Handy bieten keine Diagnose, aber hervorragendes Feedback: Sie sollen informieren, nicht stressen.
Philipp Jelinek
Bild: Eva Manhart
Welche Aussagekraft haben Fitness-Daten von Handy oder Smartwatch?
Für gesunde Menschen zeigen Studien eine erstaunlich gute Vergleichbarkeit mit medizinischen Goldstandards, vor allem bei Trends. Sie sind keine Diagnosetools, aber hervorragende Feedback-Systeme: Bewegung, Schlaf, Belastung, Erholung. Wichtig ist: Nicht jeder Ausschlag ist ein Drama. Daten sollen informieren, nicht stressen.
Sehen Sie im Fitnessbereich auch bedenkliche oder schädliche Trends?
Es gibt keine falschen Bewegungen. Aber es gibt einseitige Belastung. Probleme durch monotones, unausgewogenes Training ohne ausreichende Regeneration. Der Körper braucht Vielfalt: Kraft, Ausdauer, Koordination und Beweglichkeit. Häufig wird dabei die eigene momentane körperliche Bereitschaft unterschätzt. Wenn ich seit Jahren auf keinem Trampolin gestanden bin und plötzlich damit beginne, darauf herumzuspringen, ist das Verletzungsrisiko deutlich höher, als wenn ich zuvor regelmäßig an den notwendigen Grundlagen gearbeitet habe: Gleichgewicht, Stabilität und Beweglichkeit der Sprunggelenke, Seilspringen, Explosivkraft-, Reaktivkraft- und Maximalkrafttraining. Dabei geht es gar nicht darum, am Trampolin Salti zu schlagen. Entscheidend ist das, was durch das Training dafür entsteht, selbst wenn man nie einen Salto schafft.
Haben Proteinprodukte und Nahrungsergänzungsmittel abseits des Leistungssports Sinn?
Bei einem nachgewiesenen Mangel absolut. Man muss zwischen Normbereich und Idealbereich unterscheiden. Viele Menschen erreichen Letzteren im Alltag nicht. Aber: Supplemente ersetzen keine Bewegung, keinen Schlaf und keine vernünftige Ernährung. Sie ergänzen – mehr nicht.
Was ist abseits von Bewegung das Wichtigste für ein gesundes und gutes Leben?
Freude. Dankbarkeit. Gelassenheit. Das Wissen, dass alles vergeht – auch Stress, auch schlechte Tage. Und ein gutes Mindset am Morgen. Wie man in den Tag startet, entscheidet oft, wie man ihn erlebt.
