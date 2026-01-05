Wie man gute Vorsätze für mehr Fitness einhält

„Krone“: Wie stellt man es an, dass gute Sport-Vorsätze von Silvester ein Jahr lang halten?

Philipp Jelinek: Motivation bringt uns an den Start, Disziplin ins Ziel. Der größte Fehler ist zu glauben, Training müsse immer lang oder maximal anstrengend sein. Ein wenig Training ist immer noch besser als gar keins. Regelmäßigkeit schlägt Intensität – langfristig immer. Bewegung ist keine Hausbaustelle, die man einmal beginnt und irgendwann abschließt. Sie ist ein laufender Prozess wie Duschen oder Zähneputzen. Man gönnt sich ja auch nicht jeden Tag ein Vollbad. Bewegung muss nicht perfekt sein. Sie muss stattfinden. Und wenn sie das tut, verändert sie mehr als nur den Körper, sie bringt Bewegung ins ganze Leben. Freut es dich heute nur auf Dehnen und ein paar Physio-Übungen – perfekt. Freut dich mehr, dann mach mehr, angepasst an Tagesverfassung, Stress und Gesundheit. Der wichtigste Trick: Einfach umziehen und loslegen. Das sind bereits 80 Prozent des Erfolgs.