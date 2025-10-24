Opfer bei Messerattacke lebensgefährlich verletzt

Am Donnerstagabend ist es in Wien-Meidling zu einer blutigen Messerattacke unter Jugendlichen gekommen. Das Opfer wurde dabei lebensgefährlich verletzt.
Der Vorfall spielte sich gegen 18.45 Uhr am Schedifkaplatz ab. Laut Polizei gerieten mehrere Burschen aneinander, plötzlich zog einer von ihnen ein Messer und stach auf einen anderen ein. Zeugen alarmierten sofort die Polizei.
Opfer wurde notoperiert
Das Opfer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste nach der Erstversorgung durch die Berufsrettung Wien im Krankenhaus notoperiert werden. Mittlerweile befindet sich der junge Mann in stabilem Zustand.
Ermittlungen laufen
Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den flüchtigen Tätern blieb bisher ohne Erfolg. Die Ermittlungen laufen weiter auf Hochtouren.
Sachdienliche Hinweise werden – auch anonym – in jeder Polizeidienststelle und unter 01 31310 57800 entgegengenommen.
