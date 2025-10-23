Bub starb an Überdosis: Polizei sucht nach Dealer

Das tragische Ableben des Teenagers hatte – wie berichtet – im August des heurigen Jahres eine Familie, Freunde und Mitschüler in ein tiefes Tal der Trauer gestürzt. Auch die ganze Gemeinde im Bezirk Korneuburg war erschüttert und ist es jetzt noch mehr. Denn die nun veröffentlichten Ergebnisse der durch die Staatsanwaltschaft Korneuburg angeordneten Obduktion bringen eine traurige Gewissheit ans Licht: Der 13-Jährige, der noch sein ganzes Leben vor sich hatte, starb qualvoll an einer Überdosis.