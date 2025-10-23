Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

13-Jähriger tot

Bub starb an Überdosis: Polizei sucht nach Dealer

Niederösterreich
23.10.2025 16:48
Der 13-Jährige starb an einem Mix aus Morphine und Benzodiazepine. (Symbolbild)
Der 13-Jährige starb an einem Mix aus Morphine und Benzodiazepine. (Symbolbild)(Bild: APA/APA Österreich Bild)

Nach der Tragödie um einen 13-Jährigen aus Leobendorf im Bezirk Korneuburg steht nun die Todesursache fest! Der Jugendliche fiel einem tödlichen Drogencocktail zum Opfer.

0 Kommentare

Das tragische Ableben des Teenagers hatte – wie berichtet – im August des heurigen Jahres eine Familie, Freunde und Mitschüler in ein tiefes Tal der Trauer gestürzt. Auch die ganze Gemeinde im Bezirk Korneuburg war erschüttert und ist es jetzt noch mehr. Denn die nun veröffentlichten Ergebnisse der durch die Staatsanwaltschaft Korneuburg angeordneten Obduktion bringen eine traurige Gewissheit ans Licht: Der 13-Jährige, der noch sein ganzes Leben vor sich hatte, starb qualvoll an einer Überdosis.

Leblosen Körper im Zimmer entdeckt
Das von erfahrenen Pathologen erstellte toxikologische Gutachten spricht jedenfalls eine bittere Sprache. Morphine und Benzodiazepine – eine tödliche Mischung, die in seinem jungen Körper ein Lungenödem auslöste. Ein Leben, das eben erst begonnen hatte, endete leise, allein in einem Kinderzimmer. Der leblose Körper war von den Eltern dort entdeckt worden. Sämtliche beherzten Wiederbelebungsmaßnahmen durch den rasch eintreffenden Notarzt blieben erfolglos. „Es laufen Erhebungen, ob wir ausforschen können, von wem er das Suchtgift bezogen hat“, bestätigt Gudrun Bischof, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Korneuburg.

Verdacht der fahrlässigen Tötung
Ermittelt wird seitens der Fahnder nun nach dem Suchtmittelgesetz, auch der Verdacht der fahrlässigen Tötung steht im Raum. Der Fokus der Kriminalisten liegt darauf, herauszufinden, wie das Opfer an den „Giftcocktail“ gelangen konnte und vor allem wer der skrupellose Dealer war.

Porträt von Mark Perry
Mark Perry
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
210.440 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
195.039 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
188.412 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf