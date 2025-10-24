Aus Pkw befreit: Katze steckte im Motorraum fest

Ein Autofahrer suchte den Stützpunkt auf. Der hatte im Motorraum seines Autos ein Büschel Haare entdeckt – und vernahm immer wieder ungewohnte Laute. Stützpunktleiter Quehenberger machte sich sofort auf die Suche. Er fand ein kleines Kätzchen, das zwischen Motor- und Getriebeabdeckung weder vor noch zurückkonnte und feststeckte. Er konnte die Katze befreien.