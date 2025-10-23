Goldketten-Räuber muss zweieinhalb Jahre absitzen

Gefährlicher Rückfallstäter

„Ich weiß, dass es falsch war. Es tut mir alles furchtbar leid“, übersetzte der Dolmetscher die reuigen Worte des Angeklagten beim Prozess am Donnerstag im Salzburger Landesgericht. Als Motiv nannte er Geldnot. Nach Österreich kam er über Italien, meinte er, gab sich aber über seinen Aufenthaltsstatus unwissend. Er wolle aber nach dem Gefängnis hier ein neues Leben aufbauen. „Ihre Zukunftschancen sind aber nicht sehr rosig“, bemerkte die Richterin. Und die Staatsanwältin erkennt eine „beträchtliche Gefahr“, die vom Angeklagten ausgeht: „Das waren alles andere als Kavaliersdelikte.“ Er habe in kurzer Zeit schon zwei einschlägige Vorstrafen gesammelt, saß schon im Gefängnis und gilt als Rückfallstäter.