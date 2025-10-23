Auto-Überschlag auf der A10: Drei Verletzte

Aus noch unbekannter Ursache hat sich am Donnerstagnachmittag ein Auto auf der Tauernautobahn A10 bei Bischofshofen überschlagen. Drei Personen wurden bei dem Unfall verletzt.
Zu dem Unfall ist es in Fahrtrichtung Salzburg gekommen. Die Insassen dürften dennoch Glück gehabt haben. Nach ersten Informationen wurden sie nur leicht verletzt. Alle Verletzten wurden mit der Rettung ins Krankenhaus nach Schwarzach gebracht.
