Segler geriet bei aufkommendem Sturm in Not

Heftige Sturmböen brachte der Wetterumschwung am Donnerstagnachmittag nach Salzburg. Es waren auch Schäden zu beklagen. In Wals stürzte ein Baum um. Beim Strandbad Seekirchen geriet ein Segler in Not. Insgesamt kam es zu knapp einem Dutzend an Einsätzen in Salzburg.