„Meine Aufgabe ist klar: mehr Geld für die Kultur“

Aber Unger, stellt auch klar, dass sie auch abseits der finanziellen Absicherung die Kulturszene gestalten will: „Natürlich haben Finanzen viel damit zu tun, welche Möglichkeiten ich habe – aber das ist nicht die einzige Komponente. Gerade in Zeiten, wo es eng wird, sind kreative Ideen gefragt.“ So will sie etwa die Nutzung der Kulturräume in der Stadt „neu und anders denken uns Synergien herstellen“. Aber auch die „aktive Teilhabe“ am Kulturleben und kreativen Prozessen möchte sie - vor allem für die Jugend – stärken. Und auch die Stadtbibliotheken möchte sie noch stärker als „offene und dezentrale Orte der Kultur“ positionieren.