Kultur-Stadtrat Riegler will „Mehrjährige“ erhöhen

„Herausfordernde, aber schöne Zeit“

Für Riegler ist dieser Budgetvorschlag auch eine Art Abschiedsgeschenk an die Grazer Freie Szene – neun Jahre lang war er als Kulturstadtrat im Amt: „Eine herausfordernde aber schöne Zeit, in der viel gelungen ist – vom Kulturjahr 2020, über die Eröffnung des GrazMuseum Schloßberg bis hin zur Neuaufstellung des Kunsthauses“, sagt er. Auch darüber, dass er „mehrfach eine Inflationsanpassung im Kulturbudget“ herbeiführen konnte, ist er stolz. Auch der mehrjährige Finanzierungsvertrag für die Bühnen Graz geht auf seine Kappe – die Frage ist, wie lange dieser in der aktuellen Budgetlage noch halten kann.