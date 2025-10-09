Kultur-Stadtrat Riegler will „Mehrjährige“ erhöhen

Vor seinem Abschied aus der Grazer Stadtpolitik legt Kulturstadtrat Günter Riegler noch ein Budget für die „Mehrjährigen“ vor: Ein Plus von 4,7 Prozent ist geplant. Doch abgesegnet wird es erst nach seinem Abgang – und für die Einjahres- und Projektförderungen im Kulturbereich fehlt für 2026 noch rund eine Million Euro.
Eigentlich wollte Günter Riegler den Antrag kommende Woche noch selber bei seinem letzten Auftritt als Kulturstadtrat im Grazer Gemeinderat einbringen. Doch die Absegnung der mehrjährigen Förderverträge für 81 Förderwerber aus der Freien Kulturszene wurde von der Regierungskoalition auf November verschoben und nun muss seine Nachfolgerin Claudia Unger übernehmen.
Doch die Botschaft bleibt die gleiche (und ist auch mit Unger abgestimmt): „Es ist im Wesentlichen gelungen, der Szene eine Kontinuität zu geben. Für so gut wie alle bleibt der Betrag in etwa gleich“, verkündet Riegler. Immerhin handle es sich bei vielen der Fördernehmer um „wichtige Visitenkarten der Grazer Kulturszene“.
Plus für Elevate Festival und Theater am Lend
Für einige soll es trotz der akuten Finanznot sogar eine Erhöhung geben – etwa für das Elevate Festival und das Theater am Lend. „Da haben wir versucht, die Kürzungen vom Land ein wenig abzufedern“, sagt Riegler. Auch das Theater am Ortweinplatz darf sich über ein Plus freuen, weil ein Projekt im neuen Stadtteil Reininghaus gestartet wurde.
Insgesamt steigt das von Riegler geplante Budget der „Mehrjährigen“ um 4,7 Prozent (das sind rund 200.000 Euro im Jahr). Doch er gesteht auch: „Im Budget für die Einjahres- und Projektförderungen fehlt im kommenden Jahr noch eine Million. Da hat Bürgermeisterin Kahr schon heuer Geld von ihrem Sparbuch, auf dem immerhin rund zehn Millionen liegen, zugeschossen. Ich hoffe, dass sie das auch kommendes Jahr machen wird. Sonst schaut es trist aus“, appelliert er.
„Herausfordernde, aber schöne Zeit“
Für Riegler ist dieser Budgetvorschlag auch eine Art Abschiedsgeschenk an die Grazer Freie Szene – neun Jahre lang war er als Kulturstadtrat im Amt: „Eine herausfordernde aber schöne Zeit, in der viel gelungen ist – vom Kulturjahr 2020, über die Eröffnung des GrazMuseum Schloßberg bis hin zur Neuaufstellung des Kunsthauses“, sagt er. Auch darüber, dass er „mehrfach eine Inflationsanpassung im Kulturbudget“ herbeiführen konnte, ist er stolz. Auch der mehrjährige Finanzierungsvertrag für die Bühnen Graz geht auf seine Kappe – die Frage ist, wie lange dieser in der aktuellen Budgetlage noch halten kann.
