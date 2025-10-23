Alkolenker kracht in Verkehrsinsel und flüchtet

Am Mittwochabend gegen 20 Uhr war ein 23-jähriger Mann aus dem Bezirk Feldkirchen auf der Turracher Straße in Richtung Patergassen unterwegs. Dabei prallte er gegen eine neu errichtete Verkehrsinsel und riss ein Verkehrszeichen aus der Verankerung. Das Schild wurde auf die Fahrbahn geschleudert, der Lenker setzte seine Fahrt jedoch fort und fuhr nach Hause.