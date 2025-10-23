Höchstgericht bestätigt den Bauernbund-Wahlsieg

„Jetzt steht fest, dass die heurige Wahl vom 9. März verfassungskonform war und der Triumph unseres blau-gelben Bauernbundes ist mit satten 82 Prozent endgültig in Stein gemeißelt“, frohlockt Kammerpräsident Johannes Schmuckenschlager! Für den mächtigen Agrarier ist das Urteil ein starkes Zeichen: „Gerade in diesen unsicheren Zeiten brauchen unsere Bauern Stabilität und eine verlässliche Interessenvertretung. Eine Neuwahl hätte nur Chaos gebracht. Jetzt herrscht Klarheit, und wir können uns wieder ganz auf die Arbeit für unsere Familienbetriebe konzentrieren.“