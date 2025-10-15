Ein Film, der mitten ins Herz trifft

Wenn das Leben alles verändert – und Liebe die einzige Konstante bleibt: In All das Ungesagte zwischen uns – Regretting You, ab 23. Oktober nur im Kino, erzählt Erfolgsautorin Colleen Hoover eine berührende Geschichte über Familie, Verlust und Neubeginn.
Die junge Mutter Morgan Grant (Allison Williams) und ihre 16-jährige Tochter Clara (Mckenna Grace) führen ein scheinbar normales Leben – bis eine tragische Wendung alles ins Wanken bringt. Während Morgan versucht, ihre Vergangenheit zu verstehen, kämpft Clara mit den Herausforderungen des Erwachsenwerdens. Zwei Generationen, zwei Perspektiven – verbunden durch Schmerz, Hoffnung und die Suche nach Vergebung.
Erfolgreiche Buchvorlage
Unter der Regie von Josh Boone, der bereits mit „Das Schicksal ist ein mieser Verräter“ die Herzen der Kinofans eroberte, und mit einem Staraufgebot aus Mckenna Grace, Dave Franco, Scott Eastwood und Allison Williams trifft dieses Drama mitten ins Herz. Colleen Hoover, Bestsellerautorin mit über 50 Millionen verkauften Büchern, begeistert weltweit mit ihren tief bewegenden Geschichten. „Regretting You“ zählt zu ihren größten Erfolgen – und kommt nun endlich auf die große Leinwand.
Mitmachen und gewinne
Die „Krone“ verlost anlässlich des Filmstarts am 23. Oktober 2x ein Filmpaket bestehend aus je 2 Kinogutscheinen für den Film sowie das Buch „All das Ungesagte zwischen uns“ von Colleen Hoover erschienen im dtv Verlag.
Einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 23. Oktober, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
