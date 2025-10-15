Ein Film, der mitten ins Herz trifft

Erfolgreiche Buchvorlage

Unter der Regie von Josh Boone, der bereits mit „Das Schicksal ist ein mieser Verräter“ die Herzen der Kinofans eroberte, und mit einem Staraufgebot aus Mckenna Grace, Dave Franco, Scott Eastwood und Allison Williams trifft dieses Drama mitten ins Herz. Colleen Hoover, Bestsellerautorin mit über 50 Millionen verkauften Büchern, begeistert weltweit mit ihren tief bewegenden Geschichten. „Regretting You“ zählt zu ihren größten Erfolgen – und kommt nun endlich auf die große Leinwand.