Salzburger zahlen für Häuser fast das Doppelte

Exakt 627.181 Euro müssen Salzburger im Bundesland für ein Einfamilienhaus hinblättern – und damit fast das Doppelte wie im österreichischen Durchschnitt. Denn landesweit liegt diese Summe im Schnitt bei 337.052 Euro, wie der Re/Max-Immospiegel für das erste Halbjahr 2025 zeigt. Noch extremer sind die Kosten in der Stadt Salzburg: Hier brauchen angehende Hausbesitzer bereits 813.860 Euro auf der hohen Kante.