Große Hürden für teure Investition in PV-Anlage

Die teuren Öko-Maßnahmen ins Heim in Salzburg-Josefiau waren harte Arbeit. Der Träger von 13 Heimen für Schüler, Studenten und Menschen in Not musste mehrere Hürden für neue Photovoltaik-Einheiten, einen Batteriespeicher und ein neues Dach überspringen. Dafür liefert die Anlage mit 200 Kilowatt-Peak jetzt ausgiebig Strom. 1,5 Millionen Euro nahm das Studentenwerk dafür in die Hand. Lediglich rund 15 Prozent wurden gefördert.