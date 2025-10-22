Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wegen Rechtslage

Große Hürden für teure Investition in PV-Anlage

Salzburg
22.10.2025 10:00
Georg Leitinger ist Chef über rund 2000 Heimbetten. Versorgung mit nachhaltigen, günstigen ...
Georg Leitinger ist Chef über rund 2000 Heimbetten. Versorgung mit nachhaltigen, günstigen Mitteln ist ihm wichtig.(Bild: Markus Tschepp)

Neues Dach, Photovoltaik-Anlage und riesengroßer Batteriespeicher – Das Salzburger Studentenwerk investierte vergangenes Jahr 1,5 Millionen Euro am Standort Billrothstraße. Davor und danach galt es einige Hindernisse zu überwinden.

0 Kommentare

Die teuren Öko-Maßnahmen ins Heim in Salzburg-Josefiau waren harte Arbeit. Der Träger von 13 Heimen für Schüler, Studenten und Menschen in Not musste mehrere Hürden für neue Photovoltaik-Einheiten, einen Batteriespeicher und ein neues Dach überspringen. Dafür liefert die Anlage mit 200 Kilowatt-Peak jetzt ausgiebig Strom. 1,5 Millionen Euro nahm das Studentenwerk dafür in die Hand. Lediglich rund 15 Prozent wurden gefördert.

Die Photovoltaik-Anlage auf den Dächern der Heimgebäude in der Billrothstraße ist seit August ...
Die Photovoltaik-Anlage auf den Dächern der Heimgebäude in der Billrothstraße ist seit August 2024 in Betrieb.(Bild: Salzburger Studentenwerk)

„Es ist ein wirklich komplexes Thema“, sagt Studentenwerk-Leiter Georg Leitinger. Die PV-Anlage am Dach des Internationalen Kolleg war ihm eine Herzensangelegenheit. Das Wohnheim mit 195 Betten läuft an sonnigen Sommertagen praktisch ohne Extrastrom. Trotz voller Zimmer wird sogar eingespeist. Leitinger wollte auch deshalb zwei nahe Heim-Standorte mit Sonnenstromversorgen. Eine Energiegemeinschaft musste her.

Lesen Sie auch:
Salzburger Regeln
Altstadt-Bewohner muss Solaranlage abbauen
15.10.2024
Krone Plus Logo
Grauzone für Kunden
In Salzburg fehlt eine Entsorgung für PV-Module
09.12.2024

„Wir sind schnell an Grenzen gestoßen“, so der Geschäftsführer. Die wollte er überwinden, musste nur weitere Strompartner ins Boot holen. „Mit sich selbst ist eine Energiegemeinschaft nicht möglich.“ Das verhindert die Rechtslage.

Um sich selbst mit Strom zu beliefern, musste das Heim zusätzlich einen Verein gründen und zahlt extra noch Steuern. Unklar ist weiterhin, ob das seit langer Zeit geplante Elektrizitätswirtschaftsgesetzes (ElWG) diese und weitere Hürden aus der Welt schafft. MK

Porträt von Maximilian Kronberger
Maximilian Kronberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
146.253 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
97.075 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Adabei
Nach Kratky jetzt Rock! Ö3 verliert Kultstimme
95.717 mal gelesen
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf