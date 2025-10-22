Total frisch! Wie gefällt euch das neue ÖFB-Logo?

Umzug in den neuen ÖFB-Campus und neues Logo – Österreichs Fußball-Verband tritt mit dem heutigen Tag in eine neue Ära ein! Wie Josef Pröll, der Aufsichtsratsvorsitzende des ÖFB, am Mittwoch in Wien-Aspern, stolz kundtat, setze man mit dem neuen Logo ein deutliches Zeichen für Zusammenhalt, Aufbruch und Zukunft. Und weil man sich nicht lumpen lassen wollte, wurde auch gleich ein neuer Slogan eingeführt: „A Team für alle“ …
„Dieses Logo und die damit verbundene Bildsprache spiegeln unsere Werte und unsere Identität wider – sie verbinden Tradition mit Innovation und machen sichtbar, wofür der ÖFB steht“, so Pröll bei der Pressekonferenz.
„Positive Kraft und Energie im Sinne der Gesellschaft“
Das neue Logo sei „Ausdruck unseres Anspruchs, die Menschen in unserem Land zu verbinden und mit positiver Kraft und Energie im Sinne der Gesellschaft zu wirken“.
Die Neugestaltung von Logo und Slogan wurde jedenfalls gemeinsam mit FLY’ (Creative Consultancy der Demner.Group) und DMB.Brand (Demner, Merlicek & Bergmann / DMB.) über die Bühne gebracht.
