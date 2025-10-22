Total frisch! Wie gefällt euch das neue ÖFB-Logo?

Umzug in den neuen ÖFB-Campus und neues Logo – Österreichs Fußball-Verband tritt mit dem heutigen Tag in eine neue Ära ein! Wie Josef Pröll, der Aufsichtsratsvorsitzende des ÖFB, am Mittwoch in Wien-Aspern, stolz kundtat, setze man mit dem neuen Logo ein deutliches Zeichen für Zusammenhalt, Aufbruch und Zukunft. Und weil man sich nicht lumpen lassen wollte, wurde auch gleich ein neuer Slogan eingeführt: „A Team für alle“ …