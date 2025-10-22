Industrie: Weit und breit kein Aufschwung in Sicht

Industriestrategie wird gebraucht

Vor allem brauche es auf Bundesebene endlich eine Industriestrategie, die diesen Namen auch verdient sowie ein radikales Entbürokratisierungspaket. Auch die Landesregierung nimmt Kampl, der vor seinen Wechsel zur IV im Büro des Landeshauptmannes gearbeitet hat, in die Pflicht: „Wenn wir die Wettbewerbsfähigkeit Vorarlbergs sichern wollen, braucht es Mut zur Umsetzung – und nicht nur Ankündigungen.“ Als Beispiel für die politische Trägheit im Land führt Kampl die mit großem Brimborium angekündigte zentrale Entbürokratisierungsstelle an: „Ein Jahr Stillstand, bis die Stelle überhaupt ausgeschrieben wird, ist ein Jahr zu viel.“