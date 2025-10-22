„Bahnsubventionen sind ein Milliardengrab“

Die ÖBB startet bereits im Dezember, ab März fährt auch die private Westbahn auf der neu geschaffenen Koralmbahn, dann sind die neuen einstöckigen Züge da. In 3 Stunden und 15 Minuten ist man dann in Klagenfurt, danach folgen noch die Halte Pörtschach und Villach. Bei den Ticketpreisen werde man sich ungefähr an der Strecke Wien-Salzburg orientieren. Ab Ende 2026 soll die Westbahn auch nach Lienz fahren, in weiterer Folge hat man auch Bozen und Venedig im Visier.