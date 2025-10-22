Plakolm will Mutterschutz nach Fehlgeburt

Gesundheitsministerin skeptisch

Im Büro von Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) zeigte man sich gegenüber der „Presse“ skeptisch. Die Rechtslage sei nicht unbedingt mit Deutschland vergleichbar. Dort gibt es den gestaffelten Mutterschutz seit Juni. „Frauen, die eine Fehlgeburt erleiden, unterliegen in Österreich einem sofortigen Kündigungs- und Entlassungsschutz unabhängig davon, in welcher Schwangerschaftswoche die Fehlgeburt eintritt. In Deutschland besteht bis zum Ende der 12. Schwangerschaftswoche hingegen gar kein Kündigungs- und Entlassungsschutz“, hieß es aus Schumanns Büro.