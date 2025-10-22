Trotz Teuerung: Lust auf Eigenheim steigt wieder

Vermehrtes Ausweichen auf Bestandsimmobilien

„Das aktuelle Zinsniveau, die temporären Gebührenbefreiungen für Grundbucheintragungen, ein gewisser psychologischer Gewöhnungseffekt, die inflationsbedingten Lohn- bzw. Gehaltsanpassungen in der Vergangenheit und sicherlich auch Preiskorrekturen in den vergangenen Jahren haben offensichtlich dazu geführt, dass vermehrt die Zurückhaltung beim Einfamilienhauskauf überwunden werden konnte“, sagt Remax-Austria-Chef Bernhard Reikersdorfer. Hinzu komme, dass ein Grundkauf samt Neubau aufgrund der steigenden Baukosten weniger leistbar sei als noch vor einigen Jahren. Daher werde vermehrt auf Bestandsimmobilien ausgewichen und diese schrittweise adaptiert.