Nottingham Forest holt Dyche als neuen Cheftrainer

Nottingham Forest hat Sean Dyche zu seinem neuen Trainer ernannt! Das gab der Premier-League-Klub am Dienstag und damit drei Tage nach der Entlassung von Ange Postecoglou bekannt!
Der ehemalige Nachwuchsfußballer von Forest und Ex-Everton-Coach unterschrieb demnach einen Vertrag bis zum Sommer 2027.
Das Europa-League-Match gegen den FC Porto am Donnerstag wird sein erstes Spiel auf der Trainerbank sein. In zwei Wochen gastiert Nottingham Forest bei Sturm Graz.
Postecoglou mit Amtszeit von nur 39 Tagen
Forest hatte Postecoglou knapp 20 Minuten nach dem Schlusspfiff der 0:3-Heimniederlage gegen Chelsea am Samstag entlassen. Mit fünf Punkten aus acht Spielen fiel der Klub auf Platz 18 der Liga-Tabelle zurück.
Mit einer Amtszeit von nur 39 Tagen bei Forest ist der Australier der am kürzesten amtierende permanente Premier-League-Trainer, der während der Saison entlassen wurde.
