Wiesberger bangt um Tourkarte, Schwab in Quali

Wiesberger war als 113. im Saisonranking nach Südkorea gereist, die Top 115 erhalten die volle Tourkarte für 2026. Durch den verpassten Cut könnte der 40-Jährige nun durch die Finger schauen und in eine Kategorie fallen, die ihm nur noch einzelne Tour-Starts garantiert. „Ich bin ziemlich froh, dass diese frustrierende Saison vorbei ist. Ich freue mich darauf, die Schläger für einige Wochen wegzulegen und im November wieder nach Australien zu fahren“, meinte Wiesberger auf Social Media am Freitag. In Brisbane startet Ende November die neue Saison.