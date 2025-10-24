Hacker erschlichen sich Daten von Formel-1-Fahrern

Hacker haben im Sommer unerlaubten Zugriff auf ein Fahrerportal des Internationalen Automobilverbandes (FIA) und so auch auf Daten von Formel-1-Piloten gehabt. Das bestätigte ein Verbandssprecher am Rande des Großen Preises von Mexiko. Zuvor hatten die Hacker in sozialen Netzwerken selbst darüber berichtet. Sie gaben auch an, keine bösen Absichten gehabt zu haben. Alle drei sollen Formel-1-Fans sein. Mit dem Hack wollten sie angeblich auf Sicherheitslücken aufmerksam machen.