Erste Details

Sorge um Arnautovic: Coach spricht über Verletzung

Europa League
24.10.2025 11:59
Marko Arnautovic war nach dem Spiel auf Krücken angewiesen.
Marko Arnautovic war nach dem Spiel auf Krücken angewiesen.(Bild: Krone KREATIV/urbantschitsch mario, Roter Stern Belgrad)

Marko Arnautovic hat sich am Donnerstag bei der 0:2-Auswärtsniederlage in der Conference League gegen Sporting Braga nach den Angaben von Roter-Stern-Belgrad-Trainer Vladan Milojevic eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen. 

„Er hat einen Schlag abbekommen und fühlte starke Schmerzen“, erzählte der Coach. Österreichs Nationalteam-Rekordspieler musste in Braga nach etwa einer halben Stunde ausgetauscht werden.

Vladan Milojevic
Vladan Milojevic(Bild: EPA/HUGO DELGADO)

Befürchtungen, dass sich Arnautovic schlimmer verletzt haben könnte, dürften sich nicht bewahrheiten. „Ich hatte Angst, dass sein Knie betroffen ist, aber es ist nur eine Muskelverletzung“, erklärte Milojevic.

ÖFB-Team hofft
Damit könnte Arnautovic für die entscheidenden WM-Qualipartien der ÖFB-Auswahl am 15. November auf Zypern und am 18. November in Wien gegen Bosnien-Herzegowina zur Verfügung stehen.

