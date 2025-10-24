Titelverteidiger Oklahoma gewinnt Final-Revanche

Und das nach dem Auftakterfolg gegen die Los Angeles Lakers am Donnerstag ebenso nach – einer – Verlängerung, daheim im Schlager gegen die Denver Nuggets gab es ein 137:131. Warriors-Star Stephen Curry hatte sein Team mit einem Dreipunkter in den Zusatzabschnitt geworfen, in dem man sich gegen die von Nikola Jokic angeführten Nuggets durchsetzte. Der Serbe war trotz eines Triple-Doubles aber nicht der auffälligste Spieler der Verlierer, sondern Aaron Gordon mit dem Karriere-Bestwert von 50 Zählern.