Titelverteidiger Oklahoma gewinnt Final-Revanche

Titelverteidiger Oklahoma City Thunder hat die Revanche für die Finalserie der vergangenen NBA-Saison gewonnen. Der mit dem Karrierebestwert von 55 Punkten auftrumpfende Shai Gilgeous-Alexander und Co. siegten am Donnerstag (Ortszeit) bei den Indiana Pacers nach der zweiten Verlängerung 141:135.
Schon beim 125:124 zum Saisonauftakt gegen die Houston Rockets hatte Oklahoma nach zwei Extra-Abschnitten die Oberhand behalten. Auch die Golden State Warriors siegten erneut.
Und das nach dem Auftakterfolg gegen die Los Angeles Lakers am Donnerstag ebenso nach – einer – Verlängerung, daheim im Schlager gegen die Denver Nuggets gab es ein 137:131. Warriors-Star Stephen Curry hatte sein Team mit einem Dreipunkter in den Zusatzabschnitt geworfen, in dem man sich gegen die von Nikola Jokic angeführten Nuggets durchsetzte. Der Serbe war trotz eines Triple-Doubles aber nicht der auffälligste Spieler der Verlierer, sondern Aaron Gordon mit dem Karriere-Bestwert von 50 Zählern.
