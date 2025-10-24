Mafiaskandal: NBA-Coach und -Profi auf freiem Fuß

Während der vorläufig suspendierte Coach vor einem Richter in Portland erschien, wurde Rozier vor ein Bundesgericht in Orlando in Florida gebracht. Beide kamen unter Auflagen wieder frei. Roziers Anwalt Jim Trusty sagte, sein Mandant sei kein Zocker. Er kritisierte die Behörden für die Festnahme, mit der sie den Spieler öffentlich hätten vorführen wollen. Rozier war in einem Shirt seines Ex-Teams Charlotte Hornets, Handschellen und Fußfesseln vor Gericht erschienen.