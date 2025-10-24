Österreich droht Verlust von Europacup-Startplatz

Der Rückstand auf die Schweiz beträgt zwar lediglich 0,25 Punkte, der 14. Dänemark ist allerdings schon 4,731 Zähler entfernt. Dafür liegt der 17. Zypern nur noch 1,463 Punkte zurück, zudem lässt der aktuelle Formtrend wenig Gutes erwarten. Die heimischen Vereine holten bisher erst 2,5 Zähler – weniger erfolgreich waren aus den aktuellen Top 25 nur der 18. Schottland (2,4) und der 24. Serbien (2,375). Mehr Punkte ergatterten unter anderem der 35. Armenien (2,75) und der 38. Kosovo (2,625), der 52. Gibraltar ist Österreich in dieser Saison mit 2,333 knapp auf den Fersen.