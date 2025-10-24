Vorteilswelt
In Wertung abgestürzt

Österreich droht Verlust von Europacup-Startplatz

Fußball International
24.10.2025 11:25
Hängende Köpfe bei Sturm Graz und Co.
Hängende Köpfe bei Sturm Graz und Co.(Bild: Pail Sepp)

Die zahlreichen österreichischen Misserfolge in der laufenden Fußball-Europacupsaison machen sich immer stärker in der UEFA-Fünfjahreswertung bemerkbar. Nach den Niederlagen von Sturm Graz, Red Bull Salzburg und Rapid am Donnerstag fiel die heimische Liga hinter die Schweiz auf Platz 16 zurück. Sollte in dieser Spielzeit keine Rangverbesserung mehr gelingen, gäbe es für Österreich 2027/28 nur noch vier statt wie bisher fünf Europacupstarter.

0 Kommentare

Der Rückstand auf die Schweiz beträgt zwar lediglich 0,25 Punkte, der 14. Dänemark ist allerdings schon 4,731 Zähler entfernt. Dafür liegt der 17. Zypern nur noch 1,463 Punkte zurück, zudem lässt der aktuelle Formtrend wenig Gutes erwarten. Die heimischen Vereine holten bisher erst 2,5 Zähler – weniger erfolgreich waren aus den aktuellen Top 25 nur der 18. Schottland (2,4) und der 24. Serbien (2,375). Mehr Punkte ergatterten unter anderem der 35. Armenien (2,75) und der 38. Kosovo (2,625), der 52. Gibraltar ist Österreich in dieser Saison mit 2,333 knapp auf den Fersen.

Im kommenden Sommer treten Österreichs Meister im Play-off und der Vize in der zweiten Quali-Runde zur Champions League an, der Cupsieger beginnt in der dritten Qualirunde zur Europa League. Zwei weitere Plätze gibt es für die zweite Qualirunde zur Conference League. Sollte die heimische Bundesliga im Mai 2026 nicht unter den Top 15 der Fünfjahreswertung aufscheinen, würde der Meister in der zweiten CL-Qualirunde, der Cupsieger in der zweiten EL-Qualirunde sowie der Zweite und Dritte in der zweiten CoL-Qualirunde starten.

