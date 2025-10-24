Trendsport HYROX: Mit 30 Burpees zum Wettkampf!

Interessierte Teilnehmer müssen dabei nur ein Video einsenden, in dem sie 30 Burpees auf Zeit absolvieren. Die 200 schnellsten Einsendungen werden anschließend zum Qualifier Event im Zone-Fit Arch im 19. Wiener Gemeindebezirk eingeladen. Dort geht’s ans Eingemachte – in verschiedenen HYROX-Disziplinen wird die Fitness auf Herz und Lunge getestet. Jeder Teilnehmer erhält seinen persönlichen HYROX Readiness Score, doch nur die zehn Besten schaffen den Sprung in die offizielle „Red Bull Road to HYROX“.