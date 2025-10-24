„Frustrierender Abend!“ Blamage für Oliver Glasner

Debütant als Bewerbs-Sieger? „Ich glaube nicht“

Sein Team trat gegen den aktuellen Fünften der zypriotischen Meisterschaft zwar dominant auf und verzeichnete u.a. einen Lattenschuss, wurde infolge eines unnötigen Ballverlusts kurz nach der Pause aber eiskalt erwischt. „Immer wieder hört man, dass man als Premier-League-Klub die Conference League gewinnt. Bleib‘ am Boden! Ich weiß nicht, ob ein Debütant den Bewerb gewinnen kann. Ich glaube nicht.“