Verstöße in Lager von China-Billigshop aufgedeckt

Im Rahmen einer Kontrolle der Finanzpolizei im Amt für Betrugsbekämpfung im August wurde in einer Lagerhalle im 21. Wiener Gemeindebezirk ein umfangreicher Verstoß gegen arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Vorschriften aufgedeckt.
Festgestellt wurden unter anderem Scheinselbstständigkeit und die Beschäftigung von Personen ohne gültigen Aufenthaltstitel in Österreich. Das betroffene Unternehmen wickelt Lieferungen von chinesischen Billig-Shops nach Österreich ab.
Nur zwei von elf Mitarbeitern angemeldet
Die Kontrolle erfolgte als Reaktion auf eine Anzeige der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK). Bei der Überprüfung wurden 14 Personen angetroffen. Drei der Personen waren direkt beim Unternehmen angestellt, wobei eine Person nicht ordnungsgemäß sozialversichert war. Weitere elf Lagerarbeiter waren über ein Subunternehmen beschäftigt. Nur zwei dieser Personen waren ordnungsgemäß angemeldet.
Wer betrügt, schadet nicht nur dem Staat, sondern allen ehrlichen Steuerzahlerinnen und allen ehrlichen Steuerzahlern. Toleranz gegenüber Steuerbetrug können wir uns nicht leisten. Betrug darf sich nicht lohnen, das ist eine Frage der Gerechtigkeit.
Finanzminister Markus Marterbauer über den Einsatz
Bild: APA/HANS KLAUS TECHT
Im Zuge der Kontrolle wurde deshalb die Polizei hinzugezogen, da die Lagerarbeiter lediglich mit Aufenthaltstiteln anderer EU-Mitgliedstaaten in Österreich tätig waren. Die Polizei hat fremdenpolizeiliche Maßnahmen gegen mehrere Drittstaatsangehörige ergriffen. Laut Protokoll erhielten die Freelancer eine Vergütung von neun bis zehn Euro pro Stunde.
