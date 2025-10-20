Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rätsel jetzt gelöst

Das steckt hinter dem mysteriösen Rucksackfund

Tirol
20.10.2025 11:43

Ein herrenloser Rucksack im Bereich eines Klettersteigs in einem beliebten Wandergebiet in der Nähe von Innsbruck hatte am Sonntagnachmittag für Aufregung gesorgt. Sogar der Polizeihubschrauber Libelle Tirol kam zum Einsatz. Mittlerweile konnte das Rätsel gelöst werden.

0 Kommentare

Ausflügler hatten den Rucksack am frühen Nachmittag unterhalb des Klettersteigs zur Bettelwurfhütte im Halltal (Bezirk Innsbruck-Land) entdeckt. Vom Besitzer fehlte jede Spur. Die Konsequenz: Die Wanderer schlugen Alarm, weil sie ein Unglück befürchteten.

Suche mit Hubschrauber ergebnislos
Daraufhin wurde eine Suchaktion eingeleitet. Der Polizeihubschrauber Libelle Tirol flog gegen 14 Uhr die gesamte Klettersteigroute ab, die Besatzung konnte aber keine verletzte oder abgestürzte Person entdecken.

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Mysteriöser Fund
Herrenloser Rucksack löste Hubschraubereinsatz aus
19.10.2025


Zum Glück kein Unfall
Der Rucksack wurde daraufhin sichergestellt, darin befanden sich auch ein Handy und ein Ausweis. Die Polizei konnte die Besitzerin ermitteln. „Unglück hat sich keines ereignet“, so Daniel Kölli, Chef der Alpinen Einsatzgruppe Innsbruck der Polizei, auf „Krone“-Nachfrage.

Die Dame wird den Rucksack bei der Polizei abholen.

Porträt von Peter Freiberger
Peter Freiberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
InnsbruckTirol
Polizei
KlettersteigHubschrauber
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Newsletter
Top-3

Gelesen

Innenpolitik
Babler: „Wochenend-Einkauf kostet mich rund 200 €“
93.077 mal gelesen
Krone Plus Logo
Österreichs Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ)
Wien
Stauchaos auf Tangente: „Noch nie so was erlebt“
85.688 mal gelesen
Wer die Tangente kennt, ist Stau gewohnt – aber nicht in dem Ausmaß und schon gar nicht an einem ...
Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
79.411 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf