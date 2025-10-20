Das steckt hinter dem mysteriösen Rucksackfund



Zum Glück kein Unfall

Der Rucksack wurde daraufhin sichergestellt, darin befanden sich auch ein Handy und ein Ausweis. Die Polizei konnte die Besitzerin ermitteln. „Unglück hat sich keines ereignet“, so Daniel Kölli, Chef der Alpinen Einsatzgruppe Innsbruck der Polizei, auf „Krone“-Nachfrage.