Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jetzt anmelden!

„Tiroler Watter Turnier“: Wer holt sich den Sieg?

Tirol
20.10.2025 12:00
Wer kennt es nicht, das Watten? Dieses Kartenspiel hat in Tirol in allen Bezirken eine sehr ...
Wer kennt es nicht, das Watten? Dieses Kartenspiel hat in Tirol in allen Bezirken eine sehr lange Tradition.(Bild: Birbaumer Christof)

Gemeinsam mit der TIROLER Versicherung sucht die „Tiroler Krone“ die besten Watterspieler des Landes. Es geht um viele tolle Preise im Gesamtwert von rund 27.000 Euro. Jetzt unbedingt anmelden!

0 Kommentare

Tirols liebstes Kartenspiel, das Watten, stellen die TIROLER Versicherung und die „Tiroler Krone“ in den Mittelpunkt. Gesucht wird das beste Watter-Duo des gesamten Landes – also jene Paarung, die die Blätter Eichel, Laub, Herz und Schellen am geschicktesten spielt und ihre Gegner am besten im Griff hat.

Das Turnier folgt einem fixierten Prozedere: Bei den Ausscheidungsturnieren in den Bezirken gibt es die Möglichkeit, sich für das große Finale in Innsbruck zu qualifizieren und sich dort die begehrte „Tiroler Watter-Krone“ aufzusetzen.

So sehen die Spielregeln aus
Gespielt wird das klassische Vierer-Watten bis elf Punkte. Maximal können 1024 Spieler mitmachen. Bei jedem Bezirksturnier liegt die Teilnehmerzahl bei insgesamt 64 Paaren.

Für alle Teilnehmer des Watter-Turniers wartet ein begehrtes „Watterkistl“ mit einem Watterbuch.
Für alle Teilnehmer des Watter-Turniers wartet ein begehrtes „Watterkistl“ mit einem Watterbuch.(Bild: Max Hafele)

50 Euro Nenngeld für jedes Paar
Um an den Vorentscheidungen in den jeweiligen Bezirken teilnehmen zu können, muss pro Paar ein Nenngeld von 50 Euro bezahlt werden. „Erst wenn das Nenngeld eingezahlt ist, ist die Teilnahme fixiert. Die Homepage wird laufend aktualisiert. Wichtig dabei ist: Mehrfach-Anmeldungen sind nicht möglich“, betont Turnierleiter Max Hafele.

Eine Teilnahme lohnt sich auf jeden Fall. Das beweisen die acht Preise im Gesamtwert von rund 27.000 Euro, die es zu gewinnen gibt. Darunter befinden sich Sportartikel-Gutscheine, diverse Übernachtungen in luxuriösen Hotels, ein Skitag mit Ex-Skiprofi Manni Pranger, Tiroler Snowcards sowie ein Gourmetgrillkurs.

Lesen Sie auch:
„Tiroler Watter-Krone“
Watter spielen um Preise im Wert von 27.000 Euro
12.10.2025
Anmeldung läuft
Wer setzt sich die „Tiroler Watter-Krone“ auf?
05.10.2025
„Tiroler Watter-Krone“
Die „Krone“ sucht die beste Watter-Paarung Tirols
28.09.2025

Neben Sachpreisen gibt’s auch das „Watterkistl“
Neben den Sachpreisen beim Finale darf sich jeder Teilnehmer auch über das „Tiroler Watterkistl“ freuen. Dieses ist befüllt mit dem von Meinhard Eiter und Hafele neu aufgelegten Tiroler Watterbuch, Spielkarten, einem Watterblock und einem Kugelschreiber.

Alle Infos sowie Anmeldung unter www.tirolerwatterkrone.at 

Porträt von Tiroler Krone
Tiroler Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Newsletter
Top-3

Gelesen

Innenpolitik
Babler: „Wochenend-Einkauf kostet mich rund 200 €“
93.077 mal gelesen
Krone Plus Logo
Österreichs Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ)
Wien
Stauchaos auf Tangente: „Noch nie so was erlebt“
85.688 mal gelesen
Wer die Tangente kennt, ist Stau gewohnt – aber nicht in dem Ausmaß und schon gar nicht an einem ...
Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
79.411 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf