„Tiroler Watter Turnier“: Wer holt sich den Sieg?

50 Euro Nenngeld für jedes Paar

Um an den Vorentscheidungen in den jeweiligen Bezirken teilnehmen zu können, muss pro Paar ein Nenngeld von 50 Euro bezahlt werden. „Erst wenn das Nenngeld eingezahlt ist, ist die Teilnahme fixiert. Die Homepage wird laufend aktualisiert. Wichtig dabei ist: Mehrfach-Anmeldungen sind nicht möglich“, betont Turnierleiter Max Hafele.