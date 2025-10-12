Watter spielen um Preise im Wert von 27.000 Euro

Bei acht Ausscheidungsturnieren im ganzen Land wird demnächst so richtig „aufgetrumpft“. Dabei kann man sich für das große Finale qualifizieren. Dieses findet am 30. Jänner 2026 in Innsbruck statt.
Am Donnerstag, 23. Oktober, startet die Suche nach Tirols bestem Watter-Duo. Und zwar in Osttirol. Dann folgen sieben weitere Bezirksausscheidungsturniere. Das große Finale steigt dann in Innsbruck – dort warten sensationelle Preise im Wert von insgesamt 27.000 Euro.
Die weiteren Spieltage:
Tolle Preise im Gesamtwert von 27.000 Euro warten
1. Preis: Zwei Sportartikel-Gutscheine von Sport Norz in Leutasch im Gesamtwert von 7000 Euro.
2. Preis: Zweimal drei Nächte für je zwei Personen im Reiters Supreme im Südburgenland. Gesamtwert: 3400 Euro.
3. Preis: Skitag mit Manni Pranger für 2 x 4 Personen. Gesamtwert: 3200 Euro.
4. Preis: Zwei Mal Tiroler Snowcard – für den Winter 2026/27 im Gesamtwert von 2150 Euro.
5. Preis: 2 x 2 Nächte für zwei Personen im Hotel Quellenhof in Leutasch. Gesamtwert: 2000 Euro.
6. Preis: 2 x 2 Nächte für zwei Personen im Hotel Lärchenhof in Erpfendorf. Gesamtwert: 1700 Euro.
7. Preis: Gourmetgrillkurs für 2 x 4 Personen bei Grillweltmeister Markus Mair. Gesamtwert: 1320 Euro.
8. Preis: 2 x 1 Nacht für zwei Personen im Alpenhotel Kitzbühel. Wert: 1200 Euro.
Alle Informationen zum Turnier online unter tirolerwatterkrone.at
