„Tiroler Watter-Krone“

Watter spielen um Preise im Wert von 27.000 Euro

Tirol
12.10.2025 09:00
(Bild: Birbaumer Christof)

Bei acht Ausscheidungsturnieren im ganzen Land wird demnächst so richtig „aufgetrumpft“. Dabei kann man sich für das große Finale qualifizieren. Dieses findet am 30. Jänner 2026 in Innsbruck statt. 

0 Kommentare

Am Donnerstag, 23. Oktober, startet die Suche nach Tirols bestem Watter-Duo. Und zwar in Osttirol. Dann folgen sieben weitere Bezirksausscheidungsturniere. Das große Finale steigt dann in Innsbruck – dort warten sensationelle Preise im Wert von insgesamt 27.000 Euro.

  • Um was geht es? „Tiroler Krone“ und TIROLER Versicherung suchen jenes Paar, das sich am Ende des Turnierreigens die „Tiroler Watter-Krone“ aufsetzt.
  • Was wird gespielt? Klassische Vierer-Watten bis 11 Punkte. Die genauen Regeln stehen auf der Homepage www.tirolerwatterkrone.at
  • Zum Turniermodus: Zunächst finden in acht Bezirken Vorausscheidungen statt. Es ist in jedem Bezirk (für Innsbruck und Innsbruck Land gibt es nur eine Vorausscheidung) die Teilnehmerzahl auf maximal 64 Paare limitiert, also 128 Spieler. Gespielt wird in jedem Bezirk in 8er-Gruppen. Wobei sich jeweils die Gruppenersten pro Bezirk für das große Landesfinale qualifizieren.
Das beliebte Watterkistl.
Das beliebte Watterkistl.(Bild: Max Hafele)
  • Krönendes Finale: Das Finale mit 64 Paarungen findet am 30. Jänner 2026 ab 16 Uhr in der Zentrale der TIROLER Versicherung in Innsbruck statt. Organisator und Turnierleiter Max Hafele: „Den Teilnehmern winken Sachpreise im Gesamtwert von 27.000 Euro. Beim Einzahlen des Nenngeldes hat jeder Teilnehmer als Startgeschenk das Tiroler Watterkistl, befüllt mit dem neu aufgelegten Tiroler Watterbuch, Spielkarten, Watterblock und Kugelschreiber.“
  • Stichwort Nenngeld: Es beträgt pro Paarung 50 Euro. Wie erwähnt, erhält jeder Teilnehmer das Watterkistl als Startgeschenk.
  • Stichwort Anmeldung: Die Teilnahmegebühr muss auf jene Kontonummer eingezahlt werden, die am Anmeldeformular auf der Homepage www.tirolerwatterkrone.at steht. Turnierdirektor Hafele dazu aber unmissverständlich: „Erst wenn das Nenngeld eingezahlt ist, ist die Teilnahme fixiert. Die Homepage wird laufend aktualisiert, sodass jederzeit ersichtlich ist, wie viele Plätze in den Bezirken noch frei sind. Wichtig: Mehrfach-Anmeldungen sind nicht möglich.“
  • Acht Turnierorte: Das erste Qualifikationsturnier findet am 23. Oktober im Dolomitengolf in Lavant statt. Zwei Tage später gastiert die „Tiroler Watter-Krone“ im Außerfern im Hotel Grieserhof in Lermoos. Im November folgen die Bezirke Schwaz (am 14. im Gasthof Post in Strass) und Kufstein (am 27. November im Sattlerwirt in Ebbs).

Die weiteren Spieltage:

  • Bezirk Kitzbühel: 7. Dezember (Gasthof Zur schönen Aussicht in St. Johann).
  • Bezirk Imst: 8. Dezember (Gasthof Sonne in Tarrenz).
  • Bezirk Landeck: 13. Dezember (ebenfalls im Gasthof Sonne in Tarrenz).
  • Bezirke Innsbruck Land und Stadt: 15. Jänner, Gasthof Rettenberg in Kolsass.

Tolle Preise im Gesamtwert von 27.000 Euro warten 
1. Preis: Zwei Sportartikel-Gutscheine von Sport Norz in Leutasch im Gesamtwert von 7000 Euro.

2. Preis: Zweimal drei Nächte für je zwei Personen im Reiters Supreme im Südburgenland. Gesamtwert: 3400 Euro.

3. Preis: Skitag mit Manni Pranger für 2 x 4 Personen. Gesamtwert: 3200 Euro.

4. Preis: Zwei Mal Tiroler Snowcard – für den Winter 2026/27 im Gesamtwert von 2150 Euro.

5. Preis: 2 x 2 Nächte für zwei Personen im Hotel Quellenhof in Leutasch. Gesamtwert: 2000 Euro.

6. Preis: 2 x 2 Nächte für zwei Personen im Hotel Lärchenhof in Erpfendorf. Gesamtwert: 1700 Euro.

7. Preis: Gourmetgrillkurs für 2 x 4 Personen bei Grillweltmeister Markus Mair. Gesamtwert: 1320 Euro.

8. Preis: 2 x 1 Nacht für zwei Personen im Alpenhotel Kitzbühel. Wert: 1200 Euro.

Alle Informationen zum Turnier online unter tirolerwatterkrone.at

Claus Meinert
