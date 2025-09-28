Die „Krone“ sucht die beste Watter-Paarung Tirols

Watten ist nicht nur ein Kartenspiel. Watten ist eine Lebenseinstellung. Wer einmal an einem Stammtisch in Tirol oder auch in Bayern oder Südtirol als Beobachter dabei gesessen hat, der weiß: Hier geht es nicht nur um ein Spiel mit Siegern und Verlierern und Bummerl, hier geht es um wesentlich mehr. Es geht um Zocken mit Herz, Hirn. Es geht um Emotionen. Aber trotz aller Ernsthaftigkeit darf dabei auch der Schmäh, der lockere Spruch nicht zu kurz kommen.