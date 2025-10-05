Wer setzt sich die „Tiroler Watter-Krone“ auf?

Watten ist mehr als nur ein einfaches Kartenspiel

Auch bei der TIROLER Versicherung hat das beliebte Kartenspiel viel Tradition, wie Vorstandsvorsitzender Franz Mair gegenüber der „Krone“ erklärt: „Die TIROLER Versicherung wurde vor etwas mehr als 200 Jahren gegründet – und in dieser Zeit ist auch das Watten wie kaum ein anderes Kartenspiel Teil der Volkskultur in Tirol geworden. Gerne bieten wir daher gemeinsam mit der ,Tiroler Krone’ eine Bühne, auf der sich die Meister dieses Spiels in Nord- und Osttirol messen können.“