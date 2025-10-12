Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

30 Jahre waff

1,4 Milliarden Euro für Fortbildung in Wien

Wien
12.10.2025 16:00
Seit 30 Jahren hilft der waff Wienern, beruflich durchzustarten.
Seit 30 Jahren hilft der waff Wienern, beruflich durchzustarten.(Bild: waff)

Seit drei Jahrzehnten hilft der Wiener Arbeitnehmer Förderungsfonds, besser bekannt unter seinem Kürzel waff, Wienern beim beruflichen Neustart. Die seither investierten 1,4 Milliarden Euro waren meist gut angelegtes Geld: Rund 700.000 Menschen haben neue Chancen genutzt.

0 Kommentare

Als der waff 1995 gegründet wurde, war die Idee einfach und zugleich revolutionär: Allen Wienern – egal ob arbeitslos, berufstätig oder im beruflichen Umbruch – soll der Weg zu Aus- und Weiterbildung offenstehen. Dreißig Jahre später kann sich die Bilanz sehen lassen: Über 700.000 Menschen wurden unterstützt, mehr als 1,4 Milliarden Euro hat die Stadt Wien investiert, um Talente zu fördern und Fachkräfte auszubilden.

„Hebel gegen Fachkräftemangel“
„Der waff ist seit 30 Jahren ein verlässlicher Partner und ein Hebel gegen den Fachkräftemangel“, betont Geschäftsführer Marko Miloradović. Besonders Frauen, Jugendliche und Menschen mit Migrationshintergrund profitieren von den Angeboten, die vom Bildungskonto über Stipendien bis zu Joboffensiven reichen. Das Erfolgsrezept des waff: praxisnahe Förderung statt leerer Versprechen.

Zitat Icon

Jede und jeder hat das Recht auf berufliche Verwirklichung – wir helfen dabei, dass es nicht beim Traum bleibt. 

Marko Miloradović, waff Geschäftsführer

Bild: David Bohmann

Beschäftigte können bis zu 5000 Euro für Weiterbildung erhalten, Frauen in Technik- und Digitalberufen sogar bis zu 12.000 Euro für ein Stipendium. Im Pflegebereich werden Auszubildende mit monatlich 600 Euro unterstützt. Auch arbeitslose Wiener profitieren: Mit dem Programm „Jobs PLUS Ausbildung“ erhalten sie eine kostenlose Ausbildung samt Jobzusage – etwa im Gesundheits- oder Sozialbereich.

Lesen Sie auch:
Luke Wang(31) und Katrin Lunacek (39) lassen sich umschulen.
Arbeiten mit Kindern
Zwei Wiener auf Umwegen zu einem Job mit Sinn
27.05.2025
Bilanz von Future fit
Job-Festival hat Tausende Menschen begeistert
11.06.2025

Förderprogramme dem Bedarf angepasst
Über 5200 Menschen sind allein in den vergangenen fünf Jahren über den waff in die Pflege eingestiegen. Und wer nach einem Karriereknick wieder Fuß fassen will, findet ebenfalls Rückhalt. Die „Joboffensive 50plus“ brachte seit 2019 mehr als 2300 Langzeitarbeitslose zurück in den Beruf – neun von zehn blieben nach Ablauf der Förderung beschäftigt.

Porträt von Philipp Stewart
Philipp Stewart
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
13° / 16°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
13° / 16°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
12° / 15°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
12° / 16°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
12° / 16°
Symbol bedeckt

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
232.116 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Ski Alpin
Leidensweg von Ski-Ass will einfach nicht enden
139.659 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Leidensweg dieser österreichischen Skifahrerin will einfach nicht aufhören.
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
132.156 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Wien
Fataler Irrtum: Im Stiegenhaus Nachbar erschossen
1360 mal kommentiert
Die Männer waren direkte Nachbarn – am frühen Samstagmorgen kam es zum tödlichen ...
Außenpolitik
Orbán macht jetzt gegen „Kriegspläne“ der EU mobil
1333 mal kommentiert
Viktor Orbán meint, dass die EU „in den Krieg ziehen“ will.
Kolumnen
Ich werde Sie niemals „Frau“ nennen, Herr P.!
1115 mal kommentiert
„Waltraud Gerhard P.“ gibt sich nicht einmal den Anschein einer Frau.
Mehr Wien
30 Jahre waff
1,4 Milliarden Euro für Fortbildung in Wien
Nachbar erschossen
Todesschütze (50) legt wirres Geständnis ab
Lkw in Wien gerammt
Betrunken mit E-Scooter schweren Unfall verursacht
In Waffenverbotszone:
Von Räubern umzingelt und mit Messer verletzt
Wienerin der Woche
Vorturnerin der Nation in Sachen Bildung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf