1,4 Milliarden Euro für Fortbildung in Wien

Als der waff 1995 gegründet wurde, war die Idee einfach und zugleich revolutionär: Allen Wienern – egal ob arbeitslos, berufstätig oder im beruflichen Umbruch – soll der Weg zu Aus- und Weiterbildung offenstehen. Dreißig Jahre später kann sich die Bilanz sehen lassen: Über 700.000 Menschen wurden unterstützt, mehr als 1,4 Milliarden Euro hat die Stadt Wien investiert, um Talente zu fördern und Fachkräfte auszubilden.