Böller-Unfall brachte Mann (27) ins Spital

Das ging arg daneben: In einer Wiese zündete in der Silvesternacht ein Niederländer in Rauris eine sogenannte Böller-Batterie. Wie Zeugen abgaben, bereitete er aber nicht wie vorgesehen die Zündschnur entsprechend vor. Stattdessen zündete der Mann diese direkt am Ansatz der Böller-Batterie an. Der Feuerwerkskörper zündete daraufhin sofort und explodierte direkt vor dem 27-Jährigen.