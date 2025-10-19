Frontal gegen Betonmauer: Unfall gibt Rätsel auf

Kurz vor 18 Uhr ereignete sich laut Polizei der folgenschwere Unfall. Der 68-jährige Einheimische sei mit seinem Pkw auf der Kühtaier Straße in Richtung Oetz unterwegs gewesen, als er in der letzten Rechtskurve vor dem Ortsgebiet plötzlich die Kontrolle über den Wagen verlor. Warum, ist unklar.