Autolenker im Spital

Frontal gegen Betonmauer: Unfall gibt Rätsel auf

Tirol
19.10.2025 13:17
Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der Autolenker ins Krankenhaus eingeliefert.
Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der Autolenker ins Krankenhaus eingeliefert.(Bild: Birbaumer Christof)

Rätselhafter Verkehrsunfall am frühen Samstagabend im Tiroler Ötztal: Ein Autolenker verlor auf der Kühtaier Straße bei Oetz aus derzeit noch unbekannter Ursache die Kontrolle und krachte frontal gegen eine Betonmauer. Der 68-Jährige erlitt erhebliche Verletzungen – er musste nach notärztlicher Erstversorgung ins Spital eingeliefert werden.

0 Kommentare

Kurz vor 18 Uhr ereignete sich laut Polizei der folgenschwere Unfall. Der 68-jährige Einheimische sei mit seinem Pkw auf der Kühtaier Straße in Richtung Oetz unterwegs gewesen, als er in der letzten Rechtskurve vor dem Ortsgebiet plötzlich die Kontrolle über den Wagen verlor. Warum, ist unklar.

Zitat Icon

Der Lenker zog sich Verletzungen im Bereich der Brust und des Kopfes zu.

Die Polizei

Das Auto geriet jedenfalls über den Fahrbahnrand hinaus und krachte frontal gegen eine Betonmauer. „Dabei zog sich der Lenker Verletzungen im Bereich der Brust und des Kopfes zu“, heißt es vonseiten der Ermittler.

Am Auto entstand Totalschaden
Der Verletzte wurde vom alarmierten Notarzt an der Unfallstelle erstversorgt und im Anschluss mit der Rettung ins Krankenhaus nach Zams gebracht. Am Auto entstand Totalschaden. Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Tirol

