Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Biker schwer verletzt

Motorradfahrer kracht bei Überholmanöver gegen Pkw

Tirol
19.10.2025 09:34
Der schwere Unfall hatte sich im Ötztal ereignet.
Der schwere Unfall hatte sich im Ötztal ereignet.(Bild: ZOOM Tirol)

Schrecklicher Unfall am Samstagnachmittag im Tiroler Ötztal: Ein 58-jähriger Motorradfahrer aus Deutschland krachte im Zuge eines Überholmanövers gegen ein abbiegendes Auto und kam zu Sturz. Der Biker erlitt schwere Verletzungen und musste mit dem Notarzthubschrauber in die Universitätsklinik nach Innsbruck geflogen werden.

0 Kommentare

Ereignet hat sich der fatale Unfall kurz vor 16 Uhr im Gemeindegebiet von Längenfeld. Eine 31-jährige Portugiesin war mit ihrem Auto auf der B186 Ötztalstraße talauswärts unterwegs und wollte laut Polizei im Ortsteil Au links abbiegen. Zeitgleich habe der 58-jährige Motorradfahrer aus Deutschland zum Überholen angesetzt.

Die Feuerwehr war mit etwa 20 Einsatzkräften vor Ort.
Die Feuerwehr war mit etwa 20 Einsatzkräften vor Ort.(Bild: ZOOM Tirol)

Auf Straße katapultiert
Es kam zur Kollision! Der Biker wurde durch die Wucht des Aufpralls vom Motorrad auf die Fahrbahn geschleudert und blieb dort schwer verletzt liegen. „Er musste nach der notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle mit dem Notarzthubschrauber in die Universitätsklinik nach Innsbruck geflogen werden“, berichtete die Polizei.

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Mit Rettung ins Spital
Motorradfahrer nach Kollision mit Hirsch verletzt
09.10.2025
Schwer verletzt
Motorradfahrer (51) krachte in Tirol in Wohnmobil
01.10.2025

Die Autolenkerin kam offenbar mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Neben Polizei und Hubschrauber-Crew standen auch die Feuerwehr Längenfeld mit etwa 20 Mitgliedern sowie die Rettung im Einsatz.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
ÖtztalDeutschlandInnsbruck
Polizei
ÜberholmanöverUnfallAuto
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Newsletter
Top-3

Gelesen

Adabei Österreich
Verena Scheitz: AMS wollte sie zum Bau schicken
102.042 mal gelesen
Verena Scheitz sprach in „Willkommen Österreich“ über ein skurriles Jobangebot vom AMS.
Ausland
Polin 27 Jahre lang im Kinderzimmer eingesperrt
89.638 mal gelesen
Hier wird Mirella von Polizeibeamten zu einem Krankenwagen gebracht.
Viral
Fragen zu schwer: Schilling bricht Interview ab
79.351 mal gelesen
Lena Schilling kämpfte in einem Interview im EU-Parlament (erneut) mit Quizfragen (kleines ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf