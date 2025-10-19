Motorradfahrer kracht bei Überholmanöver gegen Pkw

Schrecklicher Unfall am Samstagnachmittag im Tiroler Ötztal: Ein 58-jähriger Motorradfahrer aus Deutschland krachte im Zuge eines Überholmanövers gegen ein abbiegendes Auto und kam zu Sturz. Der Biker erlitt schwere Verletzungen und musste mit dem Notarzthubschrauber in die Universitätsklinik nach Innsbruck geflogen werden.
Ereignet hat sich der fatale Unfall kurz vor 16 Uhr im Gemeindegebiet von Längenfeld. Eine 31-jährige Portugiesin war mit ihrem Auto auf der B186 Ötztalstraße talauswärts unterwegs und wollte laut Polizei im Ortsteil Au links abbiegen. Zeitgleich habe der 58-jährige Motorradfahrer aus Deutschland zum Überholen angesetzt.
Auf Straße katapultiert
Es kam zur Kollision! Der Biker wurde durch die Wucht des Aufpralls vom Motorrad auf die Fahrbahn geschleudert und blieb dort schwer verletzt liegen. „Er musste nach der notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle mit dem Notarzthubschrauber in die Universitätsklinik nach Innsbruck geflogen werden“, berichtete die Polizei.
Die Autolenkerin kam offenbar mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Neben Polizei und Hubschrauber-Crew standen auch die Feuerwehr Längenfeld mit etwa 20 Mitgliedern sowie die Rettung im Einsatz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.