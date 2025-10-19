Motorradfahrer kracht bei Überholmanöver gegen Pkw

Auf Straße katapultiert

Es kam zur Kollision! Der Biker wurde durch die Wucht des Aufpralls vom Motorrad auf die Fahrbahn geschleudert und blieb dort schwer verletzt liegen. „Er musste nach der notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle mit dem Notarzthubschrauber in die Universitätsklinik nach Innsbruck geflogen werden“, berichtete die Polizei.